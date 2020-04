Iluteenuse odavus tuleb enamasti kvaliteedi arvelt 

Aeg-ajalt peab igaüks juuksuri või kosmeetiku juures käima. Arusaadav, et iluteenuste eest üleliia maksta ei taha keegi, aga väga madal hind on siiski ohusignaal. „Selles on alati mingi konks – odavus tuleb enamasti kvaliteedi arvelt,“ hoiatab Eesti Juuksurite Ühenduse tegevjuht Kertti Viru.

Iluteenuse kvaliteedi kohta annab esimese vihje juba asukoht. „Pöörake tähelepanu, kas salong asub keldris või mõnes viisakamas kohas,“ soovitab Kertti Viru. „Vaadake ka, kuidas end eksponeeritakse – kas üldsõnalise lubadusega teha klient ilusaks või selgitatakse pikemalt, mis teenust, milliste toodetega ja kuidas pakutakse.“

Viru sõnul annab salongi tasemest aimu seegi, kas sellel on online-broneerimissüsteem. „Ühe-kahe töötajaga ettevõttes pole see ehk vajalik, kuid suuremas salongis on kindlasti näitaja, et ajaga käiakse kaasas,“ kinnitab ta. Lugeda tasub ka teiste klientide kogemusi ehk abiks on vana hea guugeldamine.