Kas vanad talverehvid tasub alles hoida? Aga kus? 

Näiteks võib võib juhtuda, et rehvivahetuse käigus pingutatakse poldid liiga suure jõuga puruks ja need pudenevad hiljem ratastelt maha. See võib juhtuda olukorras, kui rattad keeratakse kinni nt suruõhu mutrikeerajaga ja ei kasutata momentvõtit. “Kinnitamata ratas ei ole stabiilne, võimalus teiste kinnituste purunemiseks on suur ja tagajärjed sõitmisel ohtlikud,” hoiatab Aasala. Ta lisab, et juhul kui autoomanik on ostnud uued suverehvid – võib-olla isegi koos uute ja ilusate velgedega –, tasub investeerida pisut veel ja osta ka turvamutrid. Seda eriti juhul, kui auto ei seisa garaažis, kinnises valvega parklas, vaid koduhoovis, tänaval, valveta parklas või mujal asukohal, kus auto rattad võidakse pimedal ajal märkamatult lihtsalt ära varastada.

2. Veendu, et rehvides on piisavalt õhku

Nii rehvivahetuse järgselt kui ka pärast mõningat sõitmist ei tohiks unustada rehvirõhkude kontrollimist. “Uutel autodel on selleks mugavad andurid, vanematel autodel neid aga pole ja rehvide kontroll võib vahel ununeda. Kui auto sellest ise märku ei anna, tasub aeg-ajalt pilk peale visata ja veenduda, ega rehv pole n-ö pehme ning kas rehvis on piisavalt rõhku,” soovitab Aasala. Vastavalt sõiduki liigile ja mudelile tasuks vajalik rehvirõhk Aasala sõnul kindlasti auto tehnilisest raamatust üle kontrollida: üldjuhul jääb see 2–2,5 baari juurde. “Samas ei tohiks ka liiale minna, sest kuuma ilmaga õhk paisub ja kui rehvides on liiga palju õhku, võivad need plahvatada”.

3. Mõõda, kas vanu rehve saab veel kasutada

“Seda, kas rehvide elu jätkub ka järgmisel hooajal, saab otsustada näiteks turvise mustri järgi. Talverehvidel peaks mustri sügavust olema üle 3 mm. Kui muster on õhem, pole mõistlik rehve järgmisel hooajal enam kasutada, sest nende haakuvus teega väheneb ja sõit kulunud mustriga muutub ohtlikuks,” paneb Aasala autojuhtidele südamele ning lisab, et kui naastrehvid on kulunud alla 3 mm, võib politsei sõitjat ka trahvida. Kui selgub, et vanade rehvidega uuel hooajal enam sõita ei saa, võib need rehvivahetuskohas utiliseerida ja seda Amservis näiteks täiesti tasuta.

4. “Loe üle” rehvide naelad

Üheks rehvide väsimuse märgiks on Aasala sõnul ka see, kui naastrehvis pole enam piisavalt naelu – sellisel juhul tuleks kaaluda järgmisel talvehooajal uute rehvide soetamist. “Kui rehvist on puudu mõni üksik nael, ei juhtu veel midagi – nende kadumine näiteks aukudest läbi sõites või järsult gaasi vajutades on paratamatu. Aga turvaliseks sõiduks lumel ja jääl peaks enamus naeltest siiski alles olema,” rõhutab ta. Kui aga selgub, et paljud naelad on puudu, ei tohiks Aasala sõnul kõiki allesjäänud naelu välja tõmmata ega rehvidega lume sulades edasi sõita, sest rehvisegust tingituna on naelrehvid suviseks sõiduks liiga pehmed ja võivad pidurdamisel probleeme tekitada.