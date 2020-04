Tuntud mööblipood ei suuda klientide tellimusi täita ja peidab pea liiva alla 

Nipiraamatu toimetusse on pöördunud mitu mures lugejat, kes kurdavad, et on nädalaid tagasi tellinud e-poest JYSK kaupa, kuid pole seda siiani kätte saanud. Tarbijakaitseameti hinnangul on JYSK rikkunud lepinguid klientidega.

„Kaup pole kuu ajaga meieni jõudnud,“ kirjeldab Viktor ja viitab, et pole oma murega üksi. „Vaadates tagasisidet ja kommentaare nende Facebooki lehel, siis pole me ainsad. Lihtsalt kaupa ei tule ja vastuseid kahjuks ka ei saa. Öeldakse, et võtame teiega uuesti ühendust, mida aga ei juhtu. Iga uue kõne peale tehakse nägu, et keegi ei tea asjast midagi,“ räägib Viktor.