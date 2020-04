KULDREEGEL: kuidas e-poes šopates veenduda kaupleja usaldusväärsuses? 

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul kasutatakse täna ostude sooritamiseks e-kanaleid rohkem kui kunagi varem. „Nüüd, kui kaubanduskeskused on suletud, on e-poodidest kontaktivaba kaupade tellimine soovitatud ja ka eelistatud viis ostude tegemiseks, olgu tegemist toidu, rõivaste või kodu- ja ehituskaupadega. Et vältida hilisemaid ebameeldivusi või pettuse ohvriks langemist, peaksid ostjad enne tehingu tegemist veenduma, et tegemist on usaldusväärse ostukohaga,“ sõnab Väät.

Veebipoe turvalisuses veendumiseks soovitab liidu tegevjuht kontrollida, kas e-poe esilehel on olemas ettevõtte kontaktandmed, ka on enne tehingu tegemist oluline tähelepanelikult läbi lugeda ostu-, tarne-, garantii- ja tagastustingimused, et vältida hilisemaid ebameeldivusi. Tundmatust poest ostu tegemise eel soovitab Väät uurida e-poe kodulehelt tarbijate tagasisidet ning otsida taustainfot internetist.

Välismaiste e-kaupmeeste puhul soovitab Väät eriti tähelepanelik olla – e-pood võib olla küll eestikeelne, kuid kui see on registreeritud mõnda teise riiki, ei pruugi see tegutseda vastavalt Euroopa Liidu seadustele. „Kui hind on ikka uskumatult soodne, tasub valvas olla. Kui veebist ei ole võimalik leida müüja kontaktandmeid või e-poe enda lehel puuduvad kommentaarid või tagasiside ostjatelt, tasub olla skeptiline. Nii saad vältida olukorda, kus annad heas usus oma krediitkaardi andmed e-poele, kes neid hiljem omavoliliselt ära kasutab,“ sõnab tegevjuht. Samuti tasuks Väädi hinnangul suhtuda kriitiliselt välismaistesse oksjonikeskkondadesse, seda eriti kasutatud asjade ostmise puhul.

Kuidas veenduda e-poe usaldusväärsuses?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) pakub kavalat nippi, kuidas teha e-poele taustakontrolli.

Kasuta KKK meetodit: kontaktid, kommentaarid, katse. Igal ettevõtjal peaksid veebilehel kirjas olema tema kontaktandmed, mida tasub kontrollida enne võimalike tarne-, toe- või tagastusprobleemide tekkimist näiteks Google Mapsi ja StreetView abil. Ühtlasi tasuks guugeldada ka e-kaubanduse domeeni nime ja äriühingut. Ettevõtte mainest annavad ettekujutuse kommentaarid: vaata, kas müüjal on pikemat aega aktiivne Facebooki konto ning jälgi sealset klientide tagasisidet. Samuti uuri hinnavaatlus.ee foorumeid ja hinnanguid ning tuttavate tegelikke ostukogemusi. Kui jääb väikegi kahtlus, katseta suhtlust ning saada müüjale e-kiri või helista, küsides näiteks Eestisse tarnimise võimaluse kohta. Kui müügieelne suhtlus pole kraps ja viisakas, siis vaevalt see hiljem paremaks muutub.