Notarid avastavad üha rohkem pettusi: nahk tõmmatakse üle kõrvade nii ettevõtjatel kui vanuritel 

Eriolukord on notaribüroodes toonud kaasa revolutsiooni – osaliselt on üle mindud e-teenustele ning inimesed saavad teha tehinguid kodust lahkumata. Küll aga on viimasel ajal hoogu läinud petturid, kes püüavad kavalate skeemide kaudu ohvreid ilma jätta kinnisvarast ja ettevõtetest.

Eriolukorrast hoolimata on enamus notareid oma tööd jätkanud. „See on oluline avalik teenus ning seetõttu peavad notarid ka eriolukorra tingimustes teenust pakkuma,“ selgitab Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang. Kuid nii nagu teisteski valdkondades, on ka notarid kohendanud nii büroode vastuvõtuaegu kui ka mõnel juhul bürood lühemaks ajaks sulgenud.

„Keerulisem on sealsete rangemate liikumispiirangute tõttu olnud Saaremaa notaritel, kuid teenuse kättesaadavus on tagatud ka saartel,“ räägib Strang.

Strangi sõnul on eriolukorra ajal sagenenud pettused. Inimestelt üritatakse raha ja andmeid välja petta välismaiste notaridokumente meenutavate võltsingutega ning võltsitud välismaa volikirjadega. Samuti on mitmel korral notarite kabinettidesse jõudnud eakad, kelle kinnisvaraga soovitakse hämaraid tehinguid teha.