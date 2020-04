Koer jookseb ära? Ainult kiip ei aita, kui omanik pole andmeid registreerinud 

Kiipe paigaldavad loomaarstid. Kõigil tõutunnistusega kutsikatel peab see olemas olema juba loovutamise ajal. Ka varjupaikadest pärit koertel-kassidel on enamasti kiip olemas, aga see ei pruugi tähendada, et alati on registrisse kirja saanud ka uue omaniku andmed. Need peab ta ise sinna kandma või laskma seda teha loomaarstil.