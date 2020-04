Loomaarst õpetab: nii kaitsed lemmikut puukide eest 

Sobivaimat tõrjevahendit valides tasub kindlasti pidada nõu loomaarstiga, sest eri nimega preparaate on turul väga palju, toimeaineid aga ainult mõned. Tuleb arvestada, et näiteks iga kirburohi ei pruugi pakkuda kaitset puukide eest, sest toimeained, mis neile mõjuvad, on erinevad. Kutsikaid tasub puukide eest kaitsma hakata siis, kui loom hakkab rohkem õues liikuma. Suurem jagu puugirohtudest on näidustatud alates 7–12nädalasest vanusest, sõltuvalt preparaadist. Kui siiski on mingil põhjusel vaja puugitõrjet teha juba varem, siis näiteks pihustatavat fiproniili lahust võib kasutada üle kahepäevastel loomadel.