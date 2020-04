Kuidas jagada oma aega otstarbekalt, et kõik saaks tehtud? 

Pane ühe nädala jooksul iga päev minutipealt kirja, millal mida tegid ja kui palju mingi asi aega võttis, soovitab Tudengiveeb. Pane kirja nii kohustused (õppimine, töölkäimine) kui ka vaba aeg (trenn, telekavaatamine, ajaveetmine arvutis, jalutuskäigud jm).

Need, kes oma ajakasutuse range plaanimise (ja sellest kinnipidamisega) järjele on saanud, soovitavad astuda veel pikema sammu: kui sul on komme sõprade või lähedastega pikki telefonikõnesid pidada, pane kirja ka nendele kulunud aeg, samuti väikesed hingetõmbepausid.

Selgub, et kui suudad kulunud aja täpselt fikseerida, võib just sellistelt pealtnäha pisiasjadelt koguneda arvestatav hulk suures osas tühja raisatud aega. Samamoodi tasub endal kontrolliv kõrvalpilk peal hoida siis, kui istud arvuti taha, et teha töö- või kooliasju: jälgi, kui sageli ja kui pikaks ajaks eksid sel ajal sotsiaalmeediasse või sõpradega sõnumeid vahetama.

Töö- või kooliasjadega kroonilises ajahädas olles ei pea lahendust otsima vaid loobumisest täiesti meelepärasest vaba aja veetmisest, näiteks trennist, hobidest või koosviibimistest sõpradega. Tõsi, vahel võib olla otstarbekas meelelahutusele kuluvat aega mõnevõrra koomale tõmmata, aga olulist ajavõitu võib anda juba see, kui suudad end näiteks koolitöid tehes sundida kindlaks ajaks vaid õppimisele keskenduma, selle asemel, et iga natukese aja tahant käia korraks vaatamas, mis Facebookis uudist, ja siis avastada – jälle on tund tühja läinud!

Pane kirja kõik kohustused

See on üks asi, mida aja plaanimist puudutavatel koolitustel alati soovitatakse: märgi üles kõik tähtajad ja kasuta ülesmärkimiseks ühte kindlat kohta, olgu see siis märkmik, arvuti, telefon vm. Kui üks tähtaeg on kirjas ühes kohas, teine teises, pole head tulemust loota. Kontrolli ajakava iga päev, vajadusel tee parandusi. Iga nädala lõpus vaata üle, mis on tehtud ja mis tegemata ning pane kirja järgmise nädala kohustused.

Tuleb ette, et inimene küll teab, et need ja need asjad vajavad tegemist, aga tal on väga raske sundida end tegutsema, vastupandamatu soov on asju edasi lükata, aega maha võtta. Vilunud ajaplaneerijad kinnitavad, et puhkus on kindlasti vajalik ja ennast lakkamatult ainult tagant sundida ei ole mõtet, aga ennast tundes peab igaüks omad mängureeglid paika panema. Näiteks üks CV.ee blogist silma hakanud soovitus: iga tegevus (isegi kui see on ebameeldiv), mis võtab alla viie minuti, tee kohe ära. Nii väldid väikeste kohustuste kuhjumist.