Põhjalik juhend: nii leiad kööki sobivaima õhupuhasti 

Valikuvõimalusi on tohutult, aga palju on ka üksikasju, millega tuleks arvestada. Valisime köögikujundaja Hiie Härmi, Mööblimasina, E-Lux Kodutehnika ja Furnumi soovitustest neli olulisimat: asjad, mis tasuks juba enne mööblitegijate juurde minemist selgeks mõelda.

Õhupuhasteid on kahte tüüpi: väljatõmberežiimiga ehk ventileeriv ja siseringlusega ehk filtreeriv. Kõigepealt tulebki teha endale selgeks, missugune on kodu ventilatsioonisüsteem.

Kortermajades on sageli väljapuhkekanaliga köögid, kus õhupuhasti mootori ülesanne on kuum ja niiske õhk, suits ja õlijäägid köögist välja lükata. Paljudes uusarendustes vahetab õhku aga soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat, mille mootor veab musta õhu välja ka köögipliidi kohalt – seal olevale õhupuhastile polegi oma mootorit tarvis.

Maja keskventilatsiooni puhul vajab õhupuhasti ka sulgklappi, et teiste korterite köögilõhnad ei jõuaks ventilatsiooni kaudu naabrite korteritesse. Klapp avaneb automaatselt siis, kui õhupuhasti tööle panna, või saab selle sisse lülitada alles siis, kui klapp on enne käsitsi avatud. Kui tead, milline on kodu ventilatsioonisüsteem, on selge, kas vajad mudelit, mis töötab väljaspool õhupuhastit oleva mootoriga, või sellist, millel on oma mootor.