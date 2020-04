Ussirohtu tuleb lemmikule anda neli korda aastas 

Vahel arvavad inimesed, et kui neil on tubane kass, kes ka toorest kraami ei söö, siis pole talle üldse tarvis ussirohtu anda. Tegelikult tuleb seda ikka teha, sest kas või jalatsitega võivad omanikud ise ussimunad tänavalt tuppa tuua. Kui neli korda aastas ussirohu andmine tundub liig, siis tuleks aeg-ajalt kontrollida laboris kassi väljaheidet, et anda ravimit vajaduse kohaselt.