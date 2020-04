Eriolukorra mõju: lemmikloomi võetakse usinamalt, aga kas ka vastutustundlikult? 

Eriolukorra ajal on paljud pered otsustanud võtta perre lemmiklooma. Olgu see siis seltsiliseks lastele või põhjuseks kaks korda päevas õue minna, meeles tuleb pidada, et tore kaaslane on ka kohustuseks.

Ennekõike tuleb läbi mõelda, missugune loom sobib teie pere eluviisiga ega tekita kelleski kodustest vihast vastuseisu, juhendab Pets & Kids – loom peab kõigile sobima. Jäävad ju näiteks koerad-kassid pereliikmeiks 10–15 aastaks.

Kes hakkab hoolitsema?

Uuringud näitavad, et lapsed, kes kasvavad koos lemmikloomaga, on enesekindlamad, sotsiaalselt paremini kohanevad ja kaastundlikuma loomuga kui loomata kasvanud lapsed. See aga ei tähenda, et lapse mangumise peale tulekski tema soovitud loom kohe koju tuua. Selgeks tuleb rääkida, kes hakkab uue pereliikme eest hoolitsema, kui palju on kellelgi aega ja võimalusid oma panus anda.

Looma igatsedes on lihtne oma võimeid ja võimalusi üle hinnata või loota, et õnnestub praegust eluviisi, mis loomapidamiseks kuidagi ei sobi, lemmiku perre tulekuga muuta. Ei maksa teha kahtlasi tulevikuplaane: kui ma veel selle ja selle ära teen, siis saan mina ka temaga tegelda. Tähtis on aeg, mida suudate uuele pereliikmele pühendada kohe, kui loom on koju toodud.

Kui plaanite perre võtta näiteks kutsika või kassipoja, tuleb temaga hakata tegelema kohe: ta vajab esimesel eluaastal palju tähelepanu, õpetust ja tegelemist, kui soovite, et ta hiljem oma käitumisega ühtelugu meelehärmi ei põhjustaks, vaid teaks kehtestatud piire täpselt.

Vanemad peavad arvestama ka sellega, et kuigi lapsed lubavad siiralt oma lemmiklooma eest hoolitseda ja mõtlevad seda lubamise ajal täiesti tõsiselt, ei kujuta paljud neist siiski päris täpselt ette, millised kohustused ja vastutus lemmikloomaga kaasnevad.