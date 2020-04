Kortermaja alles paberil – mida kodu ostes tähele panna? 

„Arendaja veebilehelt soovitan endale alla laadida ja arvutisse salvestada nii maja fassaadivaated kui ka korteri plaani. Kortermaja kohta tasub täpsemalt uurida, milline on korruseplaan, kuhu tuleb lift ja trepp, vaadata üle kommunikatsioonid ja šahtid. Mõnesse katusealusesse korterisse võivad paigutuda maja konstruktsioonist lähtuvalt tugipostid – ka see tasub välja selgitada,“ jagab Tarvo Puri soovitusi. „Tuleks uurida, kas ja mil määral paistab aknast väliparklakoha puhul auto asukoht ning kuidas on lahendatud parkimiskohtade jaotus, kas parkimist ja panipaika on võimalik hiljem ka eraldi müüa või siis omavahel vahetada, kas õueala on privaatne ning kui, siis kuidas sinna pääseb.“

Tihti tekitab inimestes segadust, mis vahe ja eesmärk on sõlmitaval broneerimislepingul ning võlaõiguslepingul. „Broneerimisleping on esmase sooviavaldus: võimalik ostja annab teada, et on konkreetsest korterist huvitatud. Sellest lepingust saab ostja taganeda, kuid sellega kaasneb tavaliselt sisse makstud summa kaotamine. Kui arendaja loobub mingil põhjusel, saab ostja muidugi raha tagasi. Broneerimislepingu puhul on tegemist vaid esmase märguandega, et ollakse korteri ostmisest huvitatud,“ selgitab notar. „Võlaõiguslepingul on aga hoopis teine kaal – selle sõlmimise eesmärk on omaniku vahetumine ning see eeldab, et tulevane ostja on oma otsuses kindel.“.