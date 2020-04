PÕNEV HOBI | Koerasport liidab koera ja omaniku ühtseks tiimiks 

Agility – koerte takistusjooks – on spordiala, mis pakub võimalust end proovile panna nii koerale kui ka tema omanikule. Nagu sporti ikka, saab sedagi harrastada nii tipptasemel kui ka tervisespordina.

„Agility, mis treenib koera liikuvust ja arukust, on väga tore spordiala, aga kindlasti ei pea iga koer sellega võistlusspordina tegelema,“ ütleb Natalia Garaštšenko, koertekooli Leader treener. „Täpselt nii nagu igale inimesele ei sobi tippsport, ei sobi ka tipptasemel agility igale koerale.

Küll aga tuleb igale koerale pakkuda nii võimalust piisavalt liikuda kui ka sihipärast tegevust, kinnitab treener. Paljud haigused on koertel tingitud sellest, et nad ei saa piisavalt liikuda, nii mõnegi käitumishäire põhjuseks on see, et koeraga ei ole tegeldud, teda pole koolitatud.