Turvameeste seltsi nautiv kiisu: „Kohati on tunne, et ta peab end koeraks.“ 

„Triibu on meil täiesti tavaline kodukass,“ ütleb kogu selle kamba peremees, Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu juhatuse liige Rain Heinsoo. „Saime ta Kohilast, sellest ka ta nime esimene pool. Kohilasse oli tekkinud üks kass, kes ise valis endale koha, kus poegida. Inimene, kelle kodu ta välja oli valinud, oli poegadega jagamisega päris hädas. Läksime Facebookist leitud kuulutuse peale neid vaatama ja Triibu hakkas meile kohe meeldima. Kaks koera praegusest seltskonnast olid meil siis juba olemas, ka nemad võtsid kassi kohe omaks.“

„Kohati on tunne, et ta ise peab end ka koeraks,“ muigab Rain. „Kui kaks aastat pärast Triibu perre tulekut sündisid ühel meie saksa lambakoeral kutsikad, siis Triibu tegeles nendega ja mängis, täpselt nii nagu oleks ka tema sellest pesakonnast. Kui kutsikad nii suureks kasvasid, et saime juba kõigi koertega kodukandis jalutamas käia, hakkas Triibu meile järgnema – ja lõpuks sai see enesestmõistetavaks, et ka tema tuleb koos meiega jalutama.