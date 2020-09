Tee ise PIMEDA AJA NIPID | Tee ise helkiv ehe, mis kaunistab ja kaitseb! Katrin Kekkonen, ajakiri Tiiu , täna, 11:58 Jaga: M

Eriline ja stiilne kaunistus, mida kinnitada mantlile, mütsile või kotile, on helkurrosett. Foto: Terje Ugandi

Eriline ja stiilne kaunistus, mida kinnitada mantlile, mütsile või kotile, on helkurrosett. Pimedal ajal pakub see turvalisust, valgel ajal on aga silmailuks.