Airbnb on populaarne ka Eestis! Kuidas panna oma kodu külaliskorterina raha teenima? 

Airbnb.com on populaarsust koguv rahvusvaheline veebikeskkond, kus saab broneerida endale kodumajutust kogu maailmas, teisalt saab igaüks oma kodu lühiajaliselt, näiteks puhkuse või reisi ajaks üürile anda.

Airbnb on muutnud ettekujutust traditsioonilisest majutusteenusest. Selles keskkonnas käib majutuse broneerimine ja üürimine inimeselt inimesele, tänu sellele on asi kiire ja lihtne. Hinnad on hotellide pakutavast klassikalisest majutusteenusest soodsamad.