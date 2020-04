Kas pehmeid mänguasju võib pesumasinas pesta? 

Muretult võib pesumasinasse pista tuntud firmade pehmed lelud, mille sildil on masinpesu lubav märk. Mõistlik on kasutada jahedama veega (nt 30kraadist) programmi ja vältida tugevatoimelisi pesuvahendeid. Põhjuseks, miks masinpesu ei soovitata, on sageli pehmete mänguasjade täitematerjal – näiteks terasid sisaldavaid lelusid on keeruline korralikult kuivaks saada. Kui aga niiskus jääb terade vahele, võib see põhjustada tervisele kahjuliku hallituse teket. Seetõttu tuleks selliste mänguasjade puhul eelistada pigem pindmist puhastust. Kui mänguasjal on detaile, mis võivad lahti tulla (nt kaisukaru silmad), pese seda pesukotis.